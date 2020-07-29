Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAntalyaspor Haberleri Ali Şafak Öztürk: Podolski Antalya'da çok mutlu
29.07.2020 - 09:45 | | İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

Ali Şafak Öztürk: Podolski Antalya'da çok mutlu

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, geçen sezonun değerlendirmesi ve gelecek sezon hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Ali Şafak Öztürk: Podolski Antalya'da çok mutlu
ABONE OL

2019-2020 sezonuna kötü başlasalar da Süper Lig’in ikinci yarısıyla birlikte iyi bir çıkış yakaladıklarını söyleyen Başkan Ali Şafak Öztürk, “Sezon güzel geçti. Özellikle hem yaptığımız transferler, hocamızın da doğru bir seçim olması, takımımızın kaynamasından dolayı iyi bir performans gösterdik. Performansımızın pandemi sonrası da devam etmesi bizi sevindirdi. İnşallah önümüzdeki sezon da böyle devam edecek” şeklinde konuştu.

Ali Şafak Öztürk: Podolski Antalyada çok mutlu

“PANDEMİ DÖNEMİNİ OTELİMİZDE GEÇİRDİK, OYUNCULARIMIZ KAFA OLARAK RAHATTI”
Pandemi dönemini iyi yönettiklerini ve performans olarak da istediklerini elde ettiklerini belirten Öztürk, “Hem puansal olarak hem de performans bakımından yükselişimiz devam etti. Bizim ayrılacağımız vardı; tüm pandemi dönemini otelde geçirdik, Antalya’da otelimizde geçirdik. Oyuncularımız kafa olarak daha rahattı, maçlardan sonra aileleriyle olmanın bunda etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu durum nasıl gidecek, göreceğiz. Bir de bu işin taraftar en önemli kısmı. Taraftarın olmama ihtimali bizi üzüyor. Futbolumuza değer katıyorlar” diye konuştu.

“PODOLSKİ ANTALYA’DA ÇOK MUTLU”
Takımın Alman yıldızı Lukas Podolski’nin Antalya’da mutlu olduğunu aktaran Öztürk, “Podolski devam ediyor. Kendisi de mutlu, biz de mutluyuz. Bir yıl daha sözleşmesi var. Daha da uzun seneler kalmasını isteriz” ifadelerini kullandı.

“MALİYETİ UYGUN YILDIZ TRANSFERİ OLABİLİR”
Transferlerde ekonomik boyutun önemine dikkat çeken ve maliyeti uygun yıldız oyuncuların takıma katılabileceğini dile getiren Öztürk, “Podolski transferinin nedenlerinden birisi de turizmdi. Mali sıkıntılarımız var. Sadece Antalyaspor olarak değil ülke futbolu olarak mali sıkıntılarımız var. Böyle bakınca da çok mümkün görünmüyor ama ne olacağı belli olmaz. Maliyetleri uygun, yıldız konumunda tanımlanan transferler olabilir ama maliyet kısmı çok önemli” dedi.

“11 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİYLE KULÜP REKORU KIRDIK”
Her sezon Avrupa kupalarında mücadele eden bir Antalyaspor için çalıştıklarını anlatan Öztürk, “Avrupa’ya oynayabilen bir takım olmak istiyoruz. Bu benim için çok önemli. Bir iş yapıyorsan doğru ve tam yapmalısın, hedeflerinin olması lazım. Her yıl Avrupa’ya oynayan bir Antalyaspor yaratmak istiyorum. Taraftarımız da ilk günden beri arkamızda oldu. Biz de iyi gidiyoruz. Bu sene ilk yarı kötüydük ama ikinci yarı toparlanmasını bildik. 11 maçlık yenilmezlik serisiyle kulüp rekoru kırdık. Süreklilik önemli ve inşallah onu da sağlayacağız” diye konuştu.

Deniz Türüç tatilde de ara vermiyor...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Bakan Kasapoğlu'ndan Tuzlaspor'a tebrik
    Bakan Kasapoğlu'ndan Tuzlaspor'a tebrik
  2. Süper Lig'e yükselecek son takım yarın Ankara'da belli olacak
    Süper Lig'e yükselecek son takım yarın Ankara'da belli olacak
  3. Transfer haberleri | N'Sakala, Beşiktaş'a imzayı attı
    Transfer haberleri | N'Sakala, Beşiktaş'a imzayı attı
  4. Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den Novak'a 3 yıllık imza
    Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den Novak'a 3 yıllık imza
  5. Son dakika haberler - Hulk: Türkiye’den teklif aldım
    Son dakika haberler - Hulk: Türkiye’den teklif aldım



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda final: Trabzonspor - Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda final: Trabzonspor - Alanyaspor

Galatasaray’da forma ve logo tartışması!

Galatasaray’da forma ve logo tartışması!

Fenerbahçe'de taraftardan Erol Bulut'a tam destek!

Fenerbahçe'de taraftardan Erol Bulut'a tam destek!

Mircea Lucescu, kararından vazgeçti!

Mircea Lucescu, kararından vazgeçti!

Sıradaki Haber