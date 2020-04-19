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19.04.2020 - 21:25 |

Ali Şen konuştu! "Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu var"

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, sarı-lacivertli takım hakkında iddialı ifadeler kullandı.

Ali Şen konuştu! "Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu var"

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen açıklamalarda bulundu. Trt Spor'a konuşan Ali Şen, kalan 8 haftayı ve fikstürü göz önünde bulundurarak Fenerbahçe'nin halen şampiyonluk umudu olduğunu söyledi.

Ali Şen, "8 maç var, 8 kere 3 eder 24 puan. 24 puan aldıktan sonra rakiplerin puan kaybetmesini beklemek. Futbolda olmaz denilen şeyler olmuştur. Olmaz demeyin, Fenerbahçe'nin hala umudu var" ifadelerini kullandı.

Eski başkan Ali Şen sözlerini, "Büyük kulüpler şampiyonluk parolasıyla sezonlara başlarlar. Fenerbahçe'nin de borcu var. Borçları dikkate alarak takımın yeni sezona daha iyi bir hazırlanma yapması gerekecektir" ile sonlandırdı.

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