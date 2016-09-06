Ali Turan, Antalyaspor maçının parolasını açıkladı

Atiker Konyasporlu futbolcu Ali Turan, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'la yapacakları maçı kazanıp yavaş yavaş sıralamada yukarıya çıkmak istediklerini söyledi.



Turan, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, milli maç arasını iyi geçirdiklerini ifade etti.



Eskişehirspor'la hazırlık maçı yaptıklarını ve 1-0 kazandıklarını hatırlatan Turan, "O maçta da eksiklerimizi gördük. Oynamayan arkadaşlarımız da forma şansı buldu. Bugün, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyoruz. Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacağız. İnşallah Antalyaspor maçını kazanıp yavaş yavaş yukarı çıkarız." diye konuştu.



UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki eşleşmeyi de değerlendiren Ali Turan, "Önemli olan lig ama ilk defa Avrupa'da mücadele edeceğiz. Çıkıp bize yakışan futbolu sergileyip iyi bir Atiker Konyaspor seyrettirmek istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde bize yakışan futbolla adımızdan söz ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



- Antrenman Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına ve taraftara açık gerçekleştirilen antrenman, topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı.



Daha sonra gruplara ayrılarak pas çalışan futbolcular, ardından Antalyaspor maçının taktik çalışmasını yaptı.

