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29.07.2013 - 13:11 | | KONYA (AA)

Ali Turan: Avantajımız takım ruhu

Torku Konyasporlu futbolcu, "Rakiplerimize göre en önemli avantajlarımızdan biri, birlikteliğimiz ve takım ruhunu gerçek anlamda yaşamamız" dedi.

Ali Turan: Avantajımız takım ruhu
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Torku Konyaspor'un deneyimli defans oyuncusu Ali Turan, rakiplere göre en önemli avantajlarının, birliktelik ve takım ruhunu gerçek anlamda yaşamak olduğunu belirtti. Turan, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Slovenya'da çok güzel bir ortamda sezona hazırlandıklarını belirtti.

Geçen sezon olduğu gibi birliktelik ve takım ruhunun kendilerini çok iyi yerlere getireceğine inandığını ifade eden Turan, bazı eksikliklerin olduğunu ancak bunları sezonun ilk maçına kadar gidereceklerini bildirdi. Torku Konyaspor ile ilgili kamuoyunda "başarılı olamayacak" düşüncesinin hakim oldugunun altını çizen Turan, şunları kaydetti: "Bu düşünce geçen sezon da vardı. Ama biz Süper Lig'e çıkarak bu şekilde düşünenlere en güzel cevabı verdik. Takımda arkadaş ortamı çok güzel. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın uyum sorunu yaşamaması adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Rakiplerimize göre en önemli avantajlarımızdan biri, birlikteliğimiz ve takım ruhunu gerçek anlamda yaşamamız. İnanıyorum ki bunlar bizi çok iyi yerlere getirecek. Öncelikle kendimize inanıyoruz. Başarılı bir sezon geçirmek tek düşüncemiz."

Turan, futbolcular için sezon başında takımla birlikte çalışmanın çok önemli olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlı ekibe geç katıldığına dikkati çeken Ali Turan, "Takımla birlikte sezon başı kampı geçirmemiştim. Bunun sıkıntılarını sezon içinde yaşadım. Bu sezon gerçekten yoğun bir çalışma dönemi yaşıyoruz. Her şey başarılı olmak için. Takım olarak bunu çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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