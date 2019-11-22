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22.11.2019 - 15:48 |

Ali Turan Beşiktaş maçında yok

İttifak Holding Konyaspor'da Ali Turan, sakatlığı nedeniyle 3 hafta forma giyemeyecek. Yeşil-beyazlı ekipte Shengelia cezalı, Ali Çamdalı ise burun ameliyatı nedeniyle forma giyemeyecek.

Ali Turan Beşiktaş maçında yok
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İttifak Holding Konyaspor'da zorlu Beşiktaş sınavı öncesi Ali Turan'dan kötü haber geldi.

'3 hafta yok'

Konyaspor Kulüp Doktoru Abdülaziz Türksoylu konu hakkında yaptığı açıklamada "Takımımızın dün yaptığı antrenman sırasında sol kasığında ağrı hisseden Ali Turan'ın yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda sol adduktor kasında 2. derece zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun rehabilitasyonunun yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir" dedi.

Ali Turan Beşiktaş maçında yok

 

 

 

 

 

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