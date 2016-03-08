Ali Turan iddialı konuştu...

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor'un deneyimli defans oyuncusu Ali Turan, Gaziantep deplasmanından 3 puanla döneceklerine inandıklarını söyledi.

Ali Turan, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, takım olarak iyi bir çıkış yakaladıklarını ifade etti.

Ligin 25. haftasında 12 Mart Cumartesi günü deplasmanda Gaziantespor'a konuk olacaklarını anımsatan Ali Turan, "Her iki takım için de önemli bir maç. Gaziantepspor kaliteli takımlardan birisi. Deplasmanda iyi galibiyetler alıyoruz. Gaziantep'e kazanmaya gideceğiz. İnşallah 3 puanla Konya'ya döneriz" dedi.

Bulundukları noktalara çok önemli yolları kat ederek geldiklerini vurgulayan Ali Turan, "Süper Lig'e çıktığımız da hem kulüp hem de takım açısından zor günler geçirmiştik. Her sene kademe kademe yükseldik. Şu an ligde 3. sıradayız. Bu başarıları yakalamak kolay olmadı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Torku Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yaptığı antrenmanda, gruplara ayrılarak pas çalıştı.

İdman çift kale maçla sona erdi. Antrenmana, salonda çalışan Traore katılmadı.