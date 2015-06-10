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10.06.2015 - 16:39 | | AA

Ali Turan, Torku Konya ile uzattı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'da Ali Turan'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Ali Turan, Torku Konya ile uzattı!
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Ali Turan, yaptığı açıklamada, kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerde anlaşma sağladıklarını ve 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Kulüpte üçüncü sezonu geride bıraktığını ve Konya'da kendisini evinde gibi hissettiğini belirten Ali Turan, "Sözleşmem sona ermişti. Yapılan görüşmelerde anlaşma sağladık ve yeniden 1 yıllık sözleşme imzaladık. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

Ali Turan, yeni sezonun yeni heyecanlar barındırdığını vurgulayarak, önceki yıllarda gösterilen performansın üzerine çıkarak başarılı olmak istediklerini dile getirdi.

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