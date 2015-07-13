Ali Turan'dan kamp yorumu

Torku Konyaspor'un tecrübeli oyuncusu Ali Turan, ligde iyi bir Konyaspor izletmek istediklerini söyledi.

Geçen sezonu sekizinci olarak tamamlayan Torku Konyaspor bu sezon için çıtayı yükseltti. Erzurum’daki kampın sonuna yaklaşan takım, ikinci etap kampı için Avusturya’ya gidecek. Yeni sezon için yapılan transferlerle birlikte gücüne güç katan yeşil-beyazlı ekipte oyuncular iyi bir Konyaspor izletmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"YENİ SEZONA HAZIR OLMAK İSTİYORUZ"

Kamp süreciyle ilgili konuşan Torku Konyaspor’un 31 yaşındaki oyuncusu Ali Turan, "Erzurum’da iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Yoğun bir şekilde antrenmanlarımız devam ediyor. Sezon başlarında biraz sıkıcı oluyor ama gerçekten bizim burada dört dörtlük bir ortamımız var. Her gün iki antrenmanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamplarımızı tamamlayarak yeni sezona hazır olmak istiyoruz" diye konuştu.

"GEÇEN SEZONUN ÜZERİNDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Oturmuş bir takım olduklarını ifade eden Ali Turan, "Hiçbir sıkıntımız yok. Gelen arkadaşlarımız yeterince kaynaştılar. Gelecek arkadaşlarımız da var tabi. Oturmuş bir takımız. Yeni gelen arkadaşlar da uyum sağlamaya başladı. İnşallah buradaki kampı bitirerek Avusturya’daki kampı da tamamlayarak lige iyi bir şekilde hazırlanacağız. İyi bir Konyaspor izletmek istiyoruz. Geçen sene ligde gerçekten iyi bir yerimiz vardı. Bu sene de onun üzerine koymak istiyoruz. İki üç yıldır iyi bir Konyaspor var. İlk çıktığımızda ligde kalma mücadelesi veriyorduk. Geçen sene sekizinci bitirdik. Hedefsiz bir takım hiçbir işe yaramaz. Biz de bu sene geçen seneki sekizinciliğin üzerinde bir yerlerde ligi bitirmek istiyoruz. Bunun için elimizden geleni de yapacağız" dedi.