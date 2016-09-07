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07.09.2016 - 02:30 |

Alkışlanan vedalaşma

A Milli Takımımız’daki gurbetçilerin maçtan sonra Fatih Terim’le vedalaşabilmek için dakikalarca soyunma odasında tecrübeli teknik direktörün basın toplantısından dönmesini bekledikleri öğrenildi.

Alkışlanan vedalaşma
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Ay-yıldızlı ekibimiz, Hırvatistan deplasmanında sadece puan değil, takım ruhu anlamında çok önemli kazanımlar elde etti. Milliler maçtan sonra soyunma odasında birbirlerini kutlarken, gurbetçi oyuncular ise doğrudan top koştukları ülkelere gitti.

Bu futbolcuların maçın ardından çok özel bir davranışa imza attıkları da belirlendi. Hakan Çalhanoğlu, Emre Mor, Kaan Ayhan, Yunus Mallı, Gökhan Töre, Nuri Şahin ve Çağlar Söyüncü’nün basın toplantısında bulunan Fatih Terim gelmeden yola çıkmadıkları öğrenildi.

Futbolcular, Terim’in basın toplantısı geç saatlere kadar sürmesine rağmen soyunma odasındaki bekleyişlerine devam etti. Terim, yardımcıları, doktorlar ve masörlerle tek tek vedalaşan futbolcuların daha sonra havalimanına gittikleri ifade edildi. Milli Takım’da böyle bir tablonun ilk kez yaşandığı da aktarıldı.

Gurbetçi oyuncuların bu anlamlı davranışı Fatih Terim ve yardımcılarını bir hayli mutlu etti. Terim’in, tek tek sarıldığı ay-yıldızlı oyunculardan, Ekim ayında oynanacak milli maçlara fizik ve form olarak hazır durumda gelmelerini istediği vurgulandı.

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