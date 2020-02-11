Alkışlar Furkan Korkmaz’a! 'Önce takım, sonra ben’

NBA’de bu sezon fırtına gibi esen Furkan Korkmaz takımı Philadelphia 76ers’in sahasında Chicago Bulls’u 118-111 yendiği maçta yine yıldızlaştı.

Milli basketbolcu zorlu mücadelede 31 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, 3 top çalmalık performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Bir önceki karşılaşmada Memphis Grizzlies önünde 34 sayı bulan Korkmaz, üst üste ikinci maçında 30 üstü sayı kaydetmeyi başaran ilk Türk basketbolcu oldu. Sezonun 33. galibiyetini alan Doğu Konferansı 5.’si 76ers’ta Joel Embiid 28 sayı, 12 ribaunt, Ben Simmons 19 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle mücadele etti.



Maçın ardından önce takımın performansını değerlendiren milli basketbolcu şu ifadeleri kullandı: “Takım olarak son iki maçta gerçekten iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Birbirimiz için oynadık, pas verdik, topu iyi dolaştırdık ve iyi savunma yaptık. Bazı iniş çıkışlarımız oldu ama takım olarak iyi basketbol oynadığımızı düşünüyorum… güvenim takım arkadaşlarımdan ve koçlarımdan geliyor.”



Furkan Korkmaz kendi durumu için de “Bu sene sahada ve her maçta kendime daha fazla güveniyorum; iyi şut olsun ya da kötü şut olsun, sadece şut atmaya odaklıyım ve hazırım. Bu, takıma sahada yardımcı olmaya çalışmakla ilgili. Her zaman önce takım, sonra ben demeye çalışıyorum. Ama son birkaç haftadır ekibimin ve takım arkadaşlarımın galibiyet kazanmalarına gerçekten yardımcı olduğum için mutluyum” diye konuştu.



Öte yandan diğer bir milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers’ın evinde Los Angeles Clippers’a 133-92 kaybettiği mücadeleyi 7 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

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