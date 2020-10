Alkışlar İrfan Can’a

Berke Mankır - Milliyet

Süper Lig’de çıktığı 6 karşılaşmadan 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 7 puan toplayan Göztepe’de Adanaspor’dan transfer edilen kaleci İrfan Can Eğribayat’ın performansı göz dolduruyor. 2020-2021 sezonunun başında takıma katılan İrfan Can, geride kalan 6 müsabakanın tamamında sahaya ilk 11’de çıktı ve 540 dakika forma giydi. Teknik Direktör İlhan Palut’tan tam not alan genç eldiven, ligin beşinci haftasında Fenerbahçe’ye 3-2 kaybedilen maçta kurtarışlarıyla farkı önlerken, son olarak deplasmanda oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren Kasımpaşa karşısında da performansıyla takımına puanı getiren isimlerin başında yer aldı. Kasımpaşa karşısında İrfan, yüzde 100’lük bir kurtarış oranı yakaladı. Kaleyi 3 yıl Beto’ya emanet eden Göztepe, altyapısından yetiştirdiği Göktuğ Bakırbaş'ı da TFF 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor’a kiraladıktan sonra kaleci transferine yönelmişti. İrfan Can, tıpkı kendisi gibi bu sezon transfer edilen Macar kaleci Balazs Megyeri’yi yedek bırakarak formayı kaptırmadı.

Haftanın 11’inde

Her geçen hafta yükselen grafiği ile ilk 11’in değişilmez isimlerinden olan İrfan Can, sarı kırmızılı kurmaylara umut saçtı. 22 yaşındaki kaleci, OPTA verilerine göre hazırlanan Süper Lig’de altıncı haftanın en iyi 11’ine seçilmeyi başardı. Ayrıca İrfan Can, Fenerbahçe’de forma giyen Altay Bayındır ve Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu ile birlikte Ümit Milli Takımımız’da forma giyiyor.

400 taraftara çekilişle bilet

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar verildiğini açıklamıştı. Bu kararın üzerine Göztepe, Fenerbahçe karşılaşmasında Gürsel Aksel Stadyumu loca bölümünde 45 koltuğu çekiliş ile hediye etmişti. Göztepe yaptığı açıklamada, geçici locadaki koltuklarla birlikte toplam 400 biletin çekiliş ile hediye edilmesi kararını aldığını duyurdu, "Kulübümüz, Alanyaspor maçı için yapılan değerlendirmede; Gürsel Aksel Stadyumu Batı Tribünü'nde oluşturulacak geçici locadaki koltuklarla birlikte toplam 400 biletin çekiliş ile hediye edilmesi kararını almıştır. Çekilişe 2019-20 sezonunda Gürsel Aksel Stadyumu'nda kombine sahibi olan taraftarlarımız katılabilecektir" ifadelerine yer verdi.