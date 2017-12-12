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12.12.2017 - 10:11 |

Alman basınından Ancelotti'ye teşekkür!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın Bayern Münih'le eşleşmesinin ardından Alman basınında kuranın yankıları devam ediyor.

Alman basınından Ancelotti'ye teşekkür!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın Bayern Münih'le eşleşmesinin ardından Alman Bild Gazetesi, eski teknik direktör Carlo Ancelotti'ye teşekkür etti.

Bu teşekkürün nedeni ise bir mağlubiyet. 27 Eylül'de Bayern Münih'in PSG'ye 3-0 mağlup olduğu maçta takımın başında Carlo Ancelotti bulunuyordu. Bu mağlubiyetin 1 gün sonrasında kovulan Ancelotti'nin yerine Hynckes gelmiş ve Münih grupta sonraki 5 maçını da kazanmıştı.

Ancelotti'nin aldığı bu mağlubiyetle grubunda ikinci olan Bayern, 2. torbada kalarak ve temsilcimiz Beşiktaş'la eşleşti. PSG mağlubiyeti sayesinde Real Madrid ve Chelsea gibi rakiplerle eşleşmekten kurtulan Bayern cephesinde kura memnuniyeti yaşanıyor.

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