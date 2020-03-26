Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Alman devlerinden corona virüs karşı kampanya
26.03.2020 - 15:01 |

Alman devlerinden corona virüs karşı kampanya

Corona virüs nedeniyle Almanya'da ekonomik krize giren bazı futbol kulüplerine büyük jest yapılıyor. Bayern Münih, Dortmund, Leipzig ve Leverkusen, Şampiyonlar Ligi gelirlerini bağışlıyor.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Corona virus salgını nedeniyle Almanya'da spor sahalarında yaşanan ekonomik kriz büyüyor. Özellikle futbolda Bundesliga'da bazı kulüpler ve Bundesliga 2 temsilcileri darboğaza girdi.

Bild'de yer alan özel haberde; Almanya'nın önde gelen kulüpleri ve Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig ve Leverkusen harekete geçti.

Buna göre bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları için UEFA'dan gelen ve gelecek tüm gelirlerin bağışlanması yönünde karar alındı. Özellikle Bundesliga 2 ekiplerinin çok ciddi sorunlar yaşamasının önüne geçebilmek için Almanya Futbol Federasyonu ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alan kulüpler bağış kararında birleşti.

Alman devlerinden corona virüs karşı kampanya

Alman devlerinden corona virüs karşı kampanya

    America de Cali'nin mart ayında attığı en güzel goller!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ayşe Begüm Onbaşı: Hedefim dünya şampiyonluğu

    Ayşe Begüm Onbaşı: Hedefim dünya şampiyonluğu

    İtalyan basınından Balotelli iddiası! 'Galatasaray teklif yapabilir'

    İtalyan basınından Balotelli iddiası! 'Galatasaray teklif yapabilir'

    Corona'nın statlarda ilk görünüşü! 16 yıl önce o pankart...

    Corona'nın statlarda ilk görünüşü! 16 yıl önce o pankart...

    Altaylı kaleci Cihan Topaloğlu, formayı bırakmıyor

    Altaylı kaleci Cihan Topaloğlu, formayı bırakmıyor

    Sıradaki Haber