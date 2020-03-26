Alman devlerinden corona virüs karşı kampanya

Corona virus salgını nedeniyle Almanya'da spor sahalarında yaşanan ekonomik kriz büyüyor. Özellikle futbolda Bundesliga'da bazı kulüpler ve Bundesliga 2 temsilcileri darboğaza girdi.

Bild'de yer alan özel haberde; Almanya'nın önde gelen kulüpleri ve Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig ve Leverkusen harekete geçti.

Buna göre bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları için UEFA'dan gelen ve gelecek tüm gelirlerin bağışlanması yönünde karar alındı. Özellikle Bundesliga 2 ekiplerinin çok ciddi sorunlar yaşamasının önüne geçebilmek için Almanya Futbol Federasyonu ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alan kulüpler bağış kararında birleşti.