Alman federasyonu o hareket affetmedi

Almanya Futbol Federasyonu tarafından onaylanan kararla ilgili olarak maçın hakemi Daniel Siebert, Baier'in hareketini görmediğini açıklamıştı.

Savunması istenen Baier, Bruma'nın forma giydiği Leipzig Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl'e karşı yaptığı hareketle büyük tepki çekmişti.

Maçın bitimiyle birlikte saha karışmış iki takımın oyuncuları birbirine girmişti.

Instagram'dan bir açıklama yapan Baier ise özür dilemiş ve o anın heyecanıyla o hareketi yaptığını söylemişti.(Cnnturk)