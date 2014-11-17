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17.11.2014 - 13:47 | | BERLİN (AA)

Alman futbolcu Kruse'den ilginç çağrı

Borussia Mönchengladbach'ın forvet oyuncusu Kruse, "Gol sonrasında sevincimi gösterme konusunda çok yaratıcı olduğumu düşünmüyorum. Bu konuda bazı şeylerin düzeltilmesi gerekiyor. Fikirlerinize ihtiyacım var" dedi.

Alman futbolcu Kruse'den ilginç çağrı
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Mönchengladbach'ın forvet oyuncusu Max Kruse, takipçilerine çağrıda bulunarak, gol sonrası sevincini gösterebilmesi için kendisine fikir vermelerini istedi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından görüntü paylaşan Kruse, takipçi sayısının 100 bine ulaşmasından dolayı çok sevindiğini ve takipçilerine teşekkür mahiyetinde bir çağrıda bulunmak istediğini duyurdu.

Takipçilerinden çekecekleri videoları kendisine göndermelerini isteyen Kruse, "Gol sonrasında sevincimi gösterme konusunda çok yaratıcı olduğumu düşünmüyorum. Bu konuda bazı şeylerin düzeltilmesi gerekiyor. Fikirlerinize ihtiyacım var. Bir sonraki gol sevincimi, sizin verdiğiniz fikirle gösterebilmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Alman oyuncu, takipçilerinin çektiği videoların gönderme süresinin 1 Aralık'ta sona ereceğini, kazanan kişiye 6 Aralık'ta kendi sahalarında oynayacakları Hertha Berlin maçına 2 kişilik bilet hediye edeceğini kaydetti.

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