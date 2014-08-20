Alman polisi çıldırdı!

Almanya Kupası'nda önceki gün oynanan Würzburger Kickers-Fortuna Düsseldorf maçından sonra futbol tarihine geçecek polisiye bir tedbir yürürlüğe kondu. Karşılaşmaya gelen deplasman ekibi Fortuna Düsseldorf'un taraftarları maç öncesinde ortalığı karıştırarak olaylar çıkardı. Aynı manzaraların karşılaşmanın ardından da yaşanmasını istemeyen emniyet yetkilileri işi sıkı tutarak güvenlik önlemlerini artırdı, ancak biraz da abarttı.

350 kilometrelik dönüş yoluna arama noktaları koyan polis, 15 kez taraftarları durdurarak denetim yaptı. Yol boyunca sürekli izlenen ve seyahat ettikleri otobüsleri sürekli rahatsız edilen taraftarların gözlerine uyku girmediği belirtildi. Yola çıkan toplam otobüs sayısının 19 olduğu belirtildi.





