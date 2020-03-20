Alman virolog Chanasit: 2021'e kadar oynanamaz

Dünyayı etkileyen corona virus, futbol sahalarına da kilit vurdu. Nisan ayını bekleyen futbol federasyonları için üzücü bir açıklama geldi.

Almanya'da NRD kanalına konuşan Alman virolog Jonas Schmidt-Chanasit, 2021 yılına kadar futbol oynamanın zor olduğunu belirtti. Nisan ayında seyircisiz oynatmanın da çözüm olmayacağını savunan Chanasit, "Ben nisan ayında maçların başlayacağını sanmıyorum. Seyircisiz olarak oynansa bile tehlike var.

Ayrıca taraftarlar seyircisiz maçları yine dışarıda bir arada televizyondan takip eder, aynı durum olur. Bana göre, çalışmalarımızdan da ikna oldum. Bence futbol maçları gelecek yıl, yani 2021'de oynanacak duruma gelir" ifadelerini kullandı.

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