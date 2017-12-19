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19.12.2017 - 09:16 |

Almanlar'a bir Türk daha: Erkan Eyibil

Mainz’ın alt yapısında 14 maçta 12 gol, 15 asistle olağanüstü bir performans gösteren Erkan Eyibil, Almanlar’ın son gözdesi olarak gösteriliyor. Sol ayaklı 10 numarayı, hem Bundesliga’nın devleri hem de Löw yakından takip ediyor.

Almanlar'a bir Türk daha: Erkan Eyibil
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Almanya’da Mainz takımının alt yapısında forma giyen henüz 16 yaşındaki Türk oyuncu Erkan Eyibil, son dönemin dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor. Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Emre Can gibi isimleri kendi milli takımlarından oynatmayı başaran Almanlar, Erkan’a da büyük önem veriyor. Geleceğin en önemli yetenekleri arasında gösterilen Erkan’ın gelişimini, A Milli Takım hocası Joachim Löw de yakından takip ediyor. Son 2 yıldır Panzerler adına forma giymeye başlayan genç yıldız adayı, şu an Almanya’nın U17 Milli Takımı’nda oynuyor.

Teknik ve mücadeleci...

Sol ayaklı olan ve 10 numara pozisyonundaki Erkan, son derece teknik ve aynı zamanda mücadeleci bir atak oyuncusu olarak gösteriliyor. Bundesliga B Junior Ligi’nde devreyi Bayern Münih ve Stuttgart’ın ardından üçüncü tamamlayan Mainz’da 14 maçta 12 gol ve 15 asistlik olağanüstü bir performans sergileyen Erkan’ın, şimdiden birçok Alman kulübünün radarında olduğu konuşuluyor.

Messi ve Mesut hayranı

Henüz 16 yaşında olan genç oyuncu, “Mesut Özil ve Lionel Messi’yi kendime örnek alıyorum. Sık sık internetten onların videolarını izliyorum. Messi’nin çok kolay adam geçmesine, Mesut’un da paslarına hayranım” dedi. (Fanatik)

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