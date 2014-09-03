Almanya EURO 2020 adaylığından vazgeçti

Almanya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı final ve final maçlarına evsahipliği adaylığından, İngiltere'nin lehine geri çekildi.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Genel Sekreteri Helmut Sandrock, Sportbild dergisine yaptığı açıklamada, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın evsahipliğinin kendilerine verilmesi şartıyla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı final ve final maçlarına evsahipliğinden vazgeçtiklerini bildirdi. Almanya, bu maçların evsahipliği için İngiltere ile yarışacaktı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleme konusunda DFB Başkanı Wolfgang Niersbach ile UEFA ve diğer ülke federasyonlarının yetkilileriyle görüştüklerini belirten Sandrock, bu konuda söz konusu kişilerden destek aldıklarını ifade etti. Sandrock, "2024 Avrupa Şampiyonası'nın düzenlemesi konusunda şansımız çok iyi" dedi.

Bu konuda 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'na evsahipliği yapan İngiltere'nin tutumunun da önemine işaret eden Sandrock, "Onlarla 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan vazgeçmelerini, bizi desteklemelerini konuştuk. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki maçlardan vazgeçeceğimizi, kendilerinin 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığını destekleyeceğimizi belirttik" ifadelerini kullandı.

Helmut Sandrock, Başkan Niersbach ile konuyu yeniden görüşeceklerini de ekledi. Almanya'nın yarı final ve final maçları adaylığından vazgeçmesi durumunda, Münih'in 3 grup maçını düzenlemek için ikinci adaylığının devam edeceği belirtildi. Haberde, bu durumda 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final ve final maçlarına tek adayın Wembley Stadı ile Londra'nın olduğuna dikkat çekildi.

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 13 ayrı kentte düzenlenmesi kararı almıştı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın evsahipleri, 19 Eylül'de İsviçre'nin Cenevre kentindeki toplantıda belli olacak.