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23.04.2020 - 07:00 |

Almanya futbola hazır!

Avrupa’nın önemli futbol ülkelerinden Almanya’da koronavirüsle mücadele devam ederken lig maçları için hazırlanan kurallar netleşti.

Almanya futbola hazır!
ONUR DİNÇER

41 sayfalık bir döküman hazırlanarak her şey madde madde belirlendi. 9 Mayıs tarihinde yeniden santraya inmeye hazırlanan Almanlar; tüm olasılıkları düşünerek ve sağlık kurallarını esas alarak çalışmalarını bitirdi.

İşte buna göre Almanya’da maçlarda ve statlardaki kurallar şöyle olacak:

- Soyunma odaları küçük gruplarca kullanılacak. Oyuncular soyunma odaları yerine evlerinde duş alarak gelecek.

- Sahaya maskot çocuklarla çıkılmayacak, futbolcular el sıkışmayacak, maç öncesi toplu fotoğraf çekilmeleri iptal edilecek.

- Saha ve stat koridorları olmak üzere stadyuma toplamda 126 kişinin girişine izin verilecek. Her bir takımdan 8’er personel, 4 top toplayıcı ve yayın hakkına - 300 güvenlik çalışanı yerine bu sayı 30’a indirilecek. Her bir kulüpten 8 ila 10 arası yetkiliye izin verilecek.

- Foto muhabirlerinin konumlandırıldığı yerler değiştirilecek, çıkış tünelinin arkasındaki bölgeye yerleştirilecek.

Almanya futbola hazır

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