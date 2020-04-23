Almanya futbola hazır!

41 sayfalık bir döküman hazırlanarak her şey madde madde belirlendi. 9 Mayıs tarihinde yeniden santraya inmeye hazırlanan Almanlar; tüm olasılıkları düşünerek ve sağlık kurallarını esas alarak çalışmalarını bitirdi.

İşte buna göre Almanya’da maçlarda ve statlardaki kurallar şöyle olacak:

- Soyunma odaları küçük gruplarca kullanılacak. Oyuncular soyunma odaları yerine evlerinde duş alarak gelecek.

- Sahaya maskot çocuklarla çıkılmayacak, futbolcular el sıkışmayacak, maç öncesi toplu fotoğraf çekilmeleri iptal edilecek.

- Saha ve stat koridorları olmak üzere stadyuma toplamda 126 kişinin girişine izin verilecek. Her bir takımdan 8’er personel, 4 top toplayıcı ve yayın hakkına - 300 güvenlik çalışanı yerine bu sayı 30’a indirilecek. Her bir kulüpten 8 ila 10 arası yetkiliye izin verilecek.

- Foto muhabirlerinin konumlandırıldığı yerler değiştirilecek, çıkış tünelinin arkasındaki bölgeye yerleştirilecek.

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