17.05.2014 - 23:57 |
Almanya Kupası Bayern'in!
Bayern Münih normal süresi 0-0 biten maçta Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek Almanya Kupası'nda şampiyonu oldu.
Almanya Kupası final mücadelesinde geçtiğimiz yılın Şampiyonlar Ligi finalistleri Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geldiler.
Müthiş bir 90 dakikaya sahne olan mücadelede 90 dakika 0-0 sona erdi. Ardından uzatma dakikalarına geçildi. 107. dakikada Bavyera ekibinin Hollandalı yıldızı Arjen Robben attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Bu dakikadan sonra Borussia Dortmund defans güvenliğini bırakıp skora tekrar denge getirmek için Bayern kalesine yüklenmeye başladı. Ancak beklenen gol 120. dakikada Thomas Müller'den geldi. Müller'in golüyle 2-0 öne geçen Bayern Münih, lig şampiyonluğunun ardından Almanya Kupası'nı da kazanmış oldu.