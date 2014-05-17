Almanya Kupası Bayern'in!

Almanya Kupası final mücadelesinde geçtiğimiz yılın Şampiyonlar Ligi finalistleri Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geldiler.



Müthiş bir 90 dakikaya sahne olan mücadelede 90 dakika 0-0 sona erdi. Ardından uzatma dakikalarına geçildi. 107. dakikada Bavyera ekibinin Hollandalı yıldızı Arjen Robben attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.



Bu dakikadan sonra Borussia Dortmund defans güvenliğini bırakıp skora tekrar denge getirmek için Bayern kalesine yüklenmeye başladı. Ancak beklenen gol 120. dakikada Thomas Müller'den geldi. Müller'in golüyle 2-0 öne geçen Bayern Münih, lig şampiyonluğunun ardından Almanya Kupası'nı da kazanmış oldu.