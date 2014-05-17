Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Almanya Bundesliga Haberleri Almanya Kupası Bayern'in!
17.05.2014 - 23:57 |

Almanya Kupası Bayern'in!

Bayern Münih normal süresi 0-0 biten maçta Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek Almanya Kupası'nda şampiyonu oldu.

Almanya Kupası Bayern'in!
ABONE OL

Almanya Kupası final mücadelesinde geçtiğimiz yılın Şampiyonlar Ligi finalistleri Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geldiler.

Müthiş bir 90 dakikaya sahne olan mücadelede 90 dakika 0-0 sona erdi. Ardından uzatma dakikalarına geçildi. 107. dakikada Bavyera ekibinin Hollandalı yıldızı Arjen Robben attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu dakikadan sonra Borussia Dortmund defans güvenliğini bırakıp skora tekrar denge getirmek için Bayern kalesine yüklenmeye başladı. Ancak beklenen gol 120. dakikada Thomas Müller'den geldi. Müller'in golüyle 2-0 öne geçen Bayern Münih, lig şampiyonluğunun ardından Almanya Kupası'nı da kazanmış oldu.

    Roberto Baggio'nun Udinese'ye attığı müthiş gol
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip
      Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip
    2. Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri
      Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  
    3. Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu
      Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu
    4. Mehmet Demirkol, F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı
      Mehmet Demirkol, F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı
    5. Son dakika transfer haberleri | Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor
      Son dakika transfer haberleri | Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ersun Yanal'ın son hali görenleri hayrete düşürdü!

    Ersun Yanal'ın son hali görenleri hayrete düşürdü!

    Ozan Kabak'a övgü: Genç, güçlü ve değerli

    Ozan Kabak'a övgü: Genç, güçlü ve değerli

    Doç. Dr. Lütfü Savaş, Milliyet'e anlattı: 'Bunu kimse düşünmüyordu'

    Doç. Dr. Lütfü Savaş, Milliyet'e anlattı: 'Bunu kimse düşünmüyordu'

    Son dakika haberler - Trabzonspor'a Premier emanetçi: Eddie Newton

    Son dakika haberler - Trabzonspor'a Premier emanetçi: Eddie Newton

    Sıradaki Haber