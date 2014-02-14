Almanya Kupası'nda Kaiserslautern sürprizi

Genelde büyük sürprizlerin yaşandığı Almanya Kupası’nda gelenek yine bozulmadı. 2. lig ekibi Kaiserslautern, Bundesliga’da zirve yarışı yapan Bayer Leverkusen’i deplasmanda 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Borussia Dortmund’dan sonra Bayern Münih ve Wolfsburg da son dörde kalan diğer takımlar oldu.

Almanya Federasyon Kupası’nda (DFB-Pokal) yarı finale çıkan dört ekip belli oldu. Borussia Dortmund’dan sonra Bayern Münih, Wolfsburg ve Kaiserslautern son 4'e kalan ekipler oldu. Genelde büyük sürprizlerin yaşandığı kupada gelenek yine bozulmadı. 2. lig ekibi Kaiserslautern, Bundesliga’da zirve yarışı yapan Bayer Leverkusen’i deplasmanda 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

BayArena’da oynanan mücadelenin doksan dakikasında gol sesi çıkmayınca mücadelede uzatmaya gidildi. İkinci uzatmanın sonlarına doğru sahneye çıkan Norveçli futbolcu Ruben Jenssen attığı golle takımını yarı finale taşıdı. İkinci lig ekibi için yarı finale çıkmanın başka bir anlamı da vardı. Kaiserslautern 1 milyon 750 bin Euro’luk tur pirimi alarak kasasını doldurdu.

Geçen sezon yarı finale kadar yükselme sevinci yaşayan Wolfsburg, bu yıl da aynı başarıyı gösterdi. ‘Kurtlar’ son sekizdeki rakibi Hoffenheim’i çok çekişmeli geçen maçta 3-2'lik skorla devirmeyi başardı. Maçın kahramanı iki penaltıyı gole çeviren ve ardından kırmızı kartla oyun dışı kalan Wolfsburglu Rodriguez’di. İsveçli milli futbolcu maçın 70. dakikasında serbest vuruşu geç kullandığı için ikinci sarıdan oyun dışı kaldı.

BAYERN MÜNİH, HAMBURG’DA TER ATTI

Almanya Kupası’nı 16 kez müzesine götürme rekorunu elinde bulunduran favori Bayern Münih, krizdeki Hamburg’un konuğu oldu. Son altı lig maçını kaybeden Kuzey ekibi karşısında zorlanmayan Bavyera ekibi sahadan 5-0'lık farklı bir skorla ayrılarak yarı finale vizesini rahat aldı.

Karşılaşmanın yıldızı Bayern’li Mario Mandzukic oldu. Hırvat oyuncu attığı üç golle hat-trick yaptı. Diğer sayıları Dante ve Arjen Robben kaydetti. Hamburg’un ligdeki kötü gidişine bir de kupada hezimeti eklenince teknik direktörü Bert van Marwijk’i iyice tartışmalı hale getirdi. Yeni teknik direktörlük için en güçlü aday olarak Felix Magath gösteriliyor.

Öte yandan kupanın yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Borussia Dortmund sahasında Wolfsburg’u ağırlarken, Bayern Münih de Keiserslautern’i konuk edecek. İki karşılaşma da 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Final mücadelesi ise 17 Mayıs’ta Berlin Olimpiyat Stadı’nda.