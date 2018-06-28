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28.06.2018 - 02:30 |

Almanya şaşkın!

Güney Kore karşısında 2-0 kaybeden Almanya, ülkede de şok etkisi yarattı.

Almanya şaşkın!
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Güney Kore - Almanya maçından fotoğraflar
Güney Kore - Almanya maçından fotoğraflar
Güney Kore - Almanya maçından fotoğraflar
Güney Kore - Almanya maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

Güney Kore karşısında 2-0 kaybeden Almanya, ülkede de şok etkisi yarattı. Alman basını, milli takımın bu başarısızlığını şaşkınlık ve sert tepkiyle karşıladı.

Bild Gazetesi, ‘Elendik! Bunu hak etmedik’ başlığıyla çıkarken, Kicker da, “Tarihi elenme. Son şampiyon turnuva dışında kaldı” dedi. Sport de sitesi de, ‘Dünya Kupası’ndan elendik. Son sırada kalarak elveda dedik’ yorumunu getirdi.

Neuer yaktı

Tarihi bir kriz yaşayan Almanya’da kaleci Neuer risk alıp dışarı çıkınca sıkıntı oldu. Rakip yarı sahada olan Neuer’in kaptırdığı top sonrası Güney Kore bir anda boş kaleye Min Son ile golü buldu.

Yine aynı kâbus

Dünya Kupaları’nda şampiyonların kâbusu sürdü. Son şampiyon Almanya, 2018’de gruplarda veda etti. Panzerler bu başarısızlığı yaşayan tarihteki 4. ülke oldu.

Daha önce Fransa, 98’i kazandıktan sonra 2002’de gruplarda takıldı. İtalya, 2006’yı kazanıp 2010’da gruplarda elendi. İspanya, 2010’da zafer kazanıp, 2014’te grupta takıldı.

Almanya da 2014’te zirveye çıkmasına rağmen 2018’te son 16 bileti elde edemedi.

80 yıl sonra

Almanya, 80 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası’na grup aşamasında veda etti.





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