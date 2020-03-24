Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Almanya'da 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınması tavsiye edildi
24.03.2020 - 20:11 | |   BERLİN (AA) -

Almanya'da 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınması tavsiye edildi

Almanya Kulüpler Birliği (DFL) Başkanlık Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınmasını tavsiye etti.

Almanya'da 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınması tavsiye edildi

DFL'den yapılan açıklamada, DFL Başkanlık Kurulunun 31 Mart'ta düzenlenecek üyeler toplantısına hazırlık yapmak için bugün video konferans yoluyla görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Kovid-19'un sonuçlarıyla ilgili olası senaryoların ve akla gelebilen eylem seçeneklerinin tartışıldığının aktarıldığı açıklamada, bunların hafta içinde geliştirileceği ve ardından üyeler toplantısında ele alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, tüm senaryoların ve eylem seçeneklerinin dış faktörlere bağlı olduğuna işaret edilerek, "Bu çerçevede DFL Başkanlık Kurulu, üyeler toplantısında 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınmasını tavsiye edecek." denildi.

Frankfurt kentinde 1. ve 2. ligden 36 kulübün katılımıyla 16 Mart'ta düzenlenen DFL üyeler toplantısında, 1. ve 2. lig futbol karşılaşmaları koronavirüs salgını nedeniyle 2 Nisan'a kadar askıya alınmıştı.

Egzersizini evde yap hareketsiz kalma!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Musa Aydın: Belirsizliğin sona ermesinden dolayı rahatladık

Musa Aydın: Belirsizliğin sona ermesinden dolayı rahatladık

Yusuf Günay'dan açıklama: Testim yapıldı, yatarak tedavi göreceğim'

Yusuf Günay'dan açıklama: Testim yapıldı, yatarak tedavi göreceğim'

Başakşehir'den Göksel Gümüşdağ açıklaması!

Başakşehir'den Göksel Gümüşdağ açıklaması!

ABD'de olan Fulya Terim, İstanbul'a geldi

ABD'de olan Fulya Terim, İstanbul'a geldi

Sıradaki Haber