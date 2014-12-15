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15.12.2014 - 13:44 |

Almanya'da ahtapot konuşuluyor

Wolfsburg maçında devleşen, birbirinden kritik kurtarışlara imza atan Paderborn kalecisi Kruse, Bundesliga'da haftaya damgasını vurdu.

Almanya'da ahtapot konuşuluyor
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Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Bundesliga'da hafta sonunda oynanan Wolfsburg-Paderborn maçının kalecisi harikalar yarattı. 1-1 sona eren mücadelede Lukas Kruse, birbirinden kritik kurtarışlar yaparak geceye damgasını vurdu. Wolfsburg'a zirve yarışında yara aldırırken, takımına da bir puanı getirdi.

Deneyimli file bekçisi bir penaltı çıkardığı mücadelede, bir çok karşı karşıya pozisyonda da başarılı kurtarışlar yaptı. Almanya'da haftanın en çok konuşulan ismi olan Kruse için 'Ahtapot' yakıştırması yapıldı.

Çin'de milyonlar izledi

Alman basını oyuncuyu Ahtapot şeklinde resmederken, Lukas Kruse Uzakdoğu'da bile yankı uyandırdı. Çin Devlet televizyonu karşılaşmanın görüntülerine kanalında yer verdi ve ev sahibi ekibin farklı kazanabileceği maçta iki puanlarını çalan 31 yaşındaki kalecinin görüntülerini milyonlarca Çinli ekranları başında izledi.

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