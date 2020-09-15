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15.09.2020 - 20:59 | | AA

Almanya’da eyalet yönetimlerden seyircilerin statlara geri dönüşüne yeşil ışık

Almanya’da eyaletlerin yönetimleri Birinci Futbol Ligi’nde 2020-2021 sezonunun başlamasına kısa süre kala seyircilerin statlara kısmen geri dönüşüne izin verdi.

Almanya’da eyalet yönetimlerden seyircilerin statlara geri dönüşüne yeşil ışık
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Alman Haber Ajansı’nın haberine göre, eyalet yönetimleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanan maçların yeniden seyircili olması konusunda ortak kuralların geçerli olması için anlaşmaya vardı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında 6 haftalık bir test uygulaması yapılacağı belirtilen haberde, bu süre içinde statların koltuk kapasitesinin yüzde 20’sine kadar seyirci alınmasına izin verileceği ifade edildi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında statlarda mesafe ve hijyen kurallarına uymanın zorunlu tutulacağı aktarılan habere göre ayrıca deplasmanda oynayan takımın seyircilerine bilet satılmayacak, bilet alan kişilerin kimlik bilgileri alınacak, alkol satışı yapılmayacak ve maç sırasında maske takma zorunluğu konusunda stattaki şartlara göre karar verilecek.

6 haftalık test uygulamasının ardından ekim sonunda durum yeniden değerlendirilecek.

Bu kararlar sadece futbol müsabakaları için değil, salonda oynanan hentbol ve basketbol gibi karşılaşmalar için de geçerli olacak.

Bundesliga’da 2020-2021 sezonu 18 Eylül Cuma günü geçen yılın şampiyonu Bayern Münih ile Schalke 04 arasında Allianz Arena’da oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

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Almanya’da eyalet yönetimlerden seyircilerin statlara geri dönüşüne yeşil ışık

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