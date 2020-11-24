Almanya'da gündem Sörloth! Büyük tepki...

RB Leipzig'in Trabzonspor'dan 20 milyon euro artı bonus maddeleriyle birlikte kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, sezonun ilk bölümünde kendisinden beklenenleri karşılayamadı.Son olarak Frankfurt ile oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan Norveçli golcü, 1-0 geride kapattıkları ilk yarının ardından devre arsında teknik direktör Nagelsmann tarafından kenara alındı ve yerine oyuna dahil olan Poulsen de takımına beraberliği getiren golü attı

1-1 sona eren karşılaşmanın ardından Sörloth ile birlikte yeni oyuncularından katkı beklediğini söyleyen genç hoca, "Yeni transferlerimiz iyi durumda ancak atmaları gereken birkaç adım daha var. Onları 14, 15 ya da 16. oyuncumuz olsunlar diye getirmedik, herkese ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

YILLIK 5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Öte yandan Alman basını, Alexander Sörloth'un vergilerle birlikte yıllık 5 milyon euroluk bir sözleşmesi olduğunu ve henüz golle tanışamamış olmasını eleştirerek sayfalarına taşıdı.

VATANDAŞI ŞOV YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Alexander Sörloth'un milli takımdan arkadaşı Erling Haaland ise Dortmund'da harikalar yaratıyor. Çıktığı 8 maçta golle tanışamayan Sörloth'un aksine Haaland bu sezon 12 maçta 15 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.