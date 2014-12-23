Almanya'da Hakan üzüntüsü! "Yokluğunu..."

Flick, Sportbild dergisine yaptığı açıklamada, prensip olarak Alman Milli Takımı'nda eğittikleri futbolcuları ellerinde tutmak istediklerini belirtti.

Genç oyuncuların daha büyük fırsatlar elde etmeyi umduklarından dolayı başka türlü karar vermelerini engelleyemeyeceklerini ifade eden Flick, ''Ancak son yıllarda, çok iyi kaliteye sahip olan ve Türkiye'yi seçen Hakan Çalhanoğlu'nun dışında kimsenin yokluğunu hissetmiyoruz'' dedi.

Flick, yetenekli oyunculara hangi otomobili veya hangi saati kullandıklarının değil, sahadaki kişiliklerinin önemli olduğu gibi değerleri aktarmayı kendi görevleri arasında gördüklerini ifade etti.

''Hedefimiz, İlkay Gündoğan olayında olduğu gibi oyuncuları duygusal olarak Alman Futbol Federasyona bağlamak'' diyen Flick, Gündoğan'ın, DFB tarafından eğitildiğini ve her zaman desteklendiğini, bundan dolayı Almanya için oynayacağını söylediğini aktardı.

''Yüreğin DFB ve Almanya için çarpması lazım'' ifadesini kullanan Flick, oyunculardan bunu beklediklerini kaydetti.

Bundesliga'da futbol oynayan Türk kökenli oyuncular arasında Schalke 04 takımında forma giyen Kaan Ayhan henüz hangi ülke için oynayacağını karar vermezken, FC Liverpool'de forma giyen Emre Can daha önce Alman milli formayı giyeceği kararını vermişti.

Bundesliga'da kullandığı serbest vuruşlardan dolayı dikkati çeken Hakan Çalhanoğlu, 16 yaş altı takımından beri Türk Milli Takımı'nda forma giyiyor.