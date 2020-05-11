Almanya’da işler karıştı

CELAL UMUT EREN

Avrupa’nın 5 büyük ligi arasında futbola en erken başlayacak Almanya’da sıkıntı yaşandı. 16 Mayıs Cumartesi günü hem Bundesliga hem de Bundesliga 2’de yeniden santraya inecek olan ülkede Dinamo Dresden gelişmesi canları sıktı. Bundesliga 2 temsilcisi Dinamo Dresden, önceki akşam 2 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Alman ekibinde futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeli 14 günlük karantinaya girdi.



Ancak sıkıntı burada başladı. 16 Mayıs’ta başlayacak lige 8 gün kala başlayan 2 haftalık izolasyon süreci maçları direkt etkileyecek.



Dinamo Dresden’in 17 Mayıs’ta Hannover 96 ile maçı var. Ancak takımın karantina süresi 23 Mayıs’ta bitiyor. Kulübün sportif direktörü Ralf Minge, “Geçtiğimiz haftalarda tüm protokollerimizi yapmıştık. Tüm sınırlamaları tesislerde yapmıştık. Ancak şimdi Sağlık Bakanlığı ile hemen irtibata geçtik. Ayrıca durumumuzu Almanya Futbol Federasyonu’na da ilettik. Bu 14 gün içerisinde ne antrenmana çıkabiliriz ne de maç oynayabiliriz” ifadelerini kullandı.

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