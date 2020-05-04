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04.05.2020 - 16:50 |

Almanya'da test başladı! 10 isim pozitif...

Almanya'da futbola dönüş yolunda koronavirüs testleri başladı. Bundesliga ve Bundesliga 2'de yapılan bin 700 testte 10 pozitif vaka elde edildi.

Almanya'da test başladı! 10 isim pozitif...

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Almanya'da koronavirüsle mücadele kapsamında futbola dönüş için çalışmalar sürüyor. Hükümet oynayıyla da başlayan test çalışmaları ilk sonuçlarını verdi.

Bu kapsamda Bundesliga ve Bundesliga 2'de 36 kulübe test çalışmaları başladı.

Almanya Futbol Federasyonu'nun bilgisi dahilinde yapılan testlerde şu ana kadar bin 700 test yapıldı. Yine federasyon tarafından doğrulanan bilgilere göre tam 10 kişide pozitif test sonucuna varıldı. Kulüplere oyuncu isimlerinin kamuoyuyla paylaşılmaması konusunda uyarı yapıldı.

Almanyada test başladı 10 isim pozitif...

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