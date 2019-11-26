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26.11.2019 - 08:35 | | FANATİK

Almanya'da Türk kulübü Pforzheim Fatihspor'a saldırı

Almanya'da Türk spor kulübü Pforzheim Fatihspor bir ay içinde ikinci kez kundaklandı. Barış Pınarı harekatına destek verdiği belirtilen kulüp binası adeta küle döndü.

Almanya'da Türk kulübü Pforzheim Fatihspor'a saldırı
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13 Ekim günü molotofkokteyli saldıraya uğrayan Fatihspor'a ait olan kulüp binası, bu son saldırıda tamamen yandı ve bina kullanılamaz hale geldi.

Kulüp Başkanı Yunus Yazıcı, ilk saldırı sonrası faillerin yakalanıp adalete teslim edilmediğine dikkat çekti.

Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu da Emniyet Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunduklarını, olayın aydınlatılmasını, faillerin bir an önce yakalanmasını beklediklerini ifade etti.

Terzioğlu, bu tip olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerden gereken önlemlerin alınmasını talep etti. Fatihspor'a bir ay önce gerçekleşen ilk saldırıda 100 bin Euro'nun üzerinde maddi zarar meydana gelmişti. 

Almanyada Türk kulübü Pforzheim Fatihspora saldırı

 

 

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