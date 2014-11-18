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18.11.2014 - 23:30 |

Almanya'dan İspanya'ya tek kurşun!

İspanya ile Almanya hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Almanya deplasmanda 1-0 kazandı.

Almanya'dan İspanya'ya tek kurşun!
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İspanya ile Almanya hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Almanya deplasmanda 1-0 kazandı. Balaidos'ta oynanan karşılaşmada Almanya'ya galibiyeti getiren golü 89. dakikada Toni Kroos kaydetti.

İki ekibin karşılıklı pozisyonlara girdiği maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona ererken, İspanya ikinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başladı.

Konuk ekip Almanya, 89. dakikada Toni Kroos'un attığı golle 1-0 öne geçerken, kalan dakikalarda başka gol olmayınca Panzerler galip gelmeyi başardı.

İSPANYA: 0 - ALMANYA: 1

Gol: Dk. 89 Toni Kroos (Almanya)

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