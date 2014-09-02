Almanya'nın ilk sınavı Arjantin'le

Alman Milli Takımı, Brezilya'nın evsahipliğinde düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nda şampiyon olduktan sonra ilk maçını Dünya Kupası'nda finalde mağlup ettiği Arjantin ile yapacak.

Almanya ile Arjantin arasında oynanacak özel maç, Düsseldorf Espirt Arena'da yarın yerel saatle 20.45'te başlayacak.

1954, 1974, 1990'dan sonra Brezilya'da elde ettiği dünya şampiyonluğuyla dördüncü kez dünya şampiyonu olan Alman Milli Takımı ilk kez göğsünde 4. yıldızın bulunduğu dünya şampiyonu formayla sahaya çıkacak.

Messi ve Özil yok

Alman Milli Takımı'nda sakatlığı bulunan Türk asıllı oyuncu Mesut Özil'in forma giyemeyeceği, aynı şekilde Arjantin Milli Takımında Messi'nin de karşılaşmada oynamayacağı açıklandı. Panzerlerde ayrıca dünya şampiyonu takımında yer alan Bastian Schweinsteiger sakatlığı, Shkodran Mustafi ise antrenman eksikliği nedeniyle kadroda bulunmuyor. Brezilya'ya götürülmeyen Marco Reus ile Mario Gomez yeniden Alman Milli Takımı'nda yer alıyorlar.

Arjantin ile Almanya 22. kez karşılaşacak

Almanya, Arjantin ile 21 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalardan sadece 7 maçta galip gelen "Panzerler", 9 karşılaşmada rakibine yenildi. İki takım arasındaki 5 maç ise berabere sonuçlandı. Almanya, sahasında en son Arjantin'i 1988 yılında 1-0 mağlup etmişti. Almanya'nın Arjantin ile oynadığı maçlarda toplam 29 golü, kalesinde ise 28 golü bulunuyor. İki takım arasındaki son karşılaşmada Almanya, 13 Temmuz 2014 tarihinde 2014 Dünya Kupası finalinde Mario Götze'nin uzatmalarda attığı golle 1-0 galip gelmişti.

Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, 2006 yılında görevi devraldıktan sonra Arjantin'e karşı 113. karşılaşmasına çıkacak. Löw yönetiminde 112 maçın 77'sinde galip gelen Panzerler, 15 mağlubiyet aldı, 20 maçta da rakipleriyle berabere kaldı.

Löw, görev süresi boyunca 97 oyuncuya görev verdi. Bu dönem 72 oyuncu ilk kez Alman formasını giydi.