Almanya'nın süperi Dortmund!

Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) Şampiyonu ve Almanya Kupası'nın sahibi Bayern Münih ile geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund'un karşı karşıya geldiği Almanya Süper Kupası'nı, maçı 2-0 kazanan Borussia Dortmund kazandı.

Dortmund'daki Siganl Iduna Park Stadı'nda oynanan ve 80 bin seyircinin izlediği karşılamayı Borussia Dortmund, Henrikh Mkhitaryan ve Pierre Emerick Aubameyang'ın golleriyle 2-0 kazandı ve 2 yıl üst üste kupayı müzesine götürmeyi başardı.

İLK YARI

Karşılaşmaya iyi başlayan Borussia Dortmund, ilk yarıda birçok gol pozisyonu buldu. Maçın 23. dakikasında Ermeni oyuncu Henrikh Mkhitaryan, ceza sahasında önünde bulduğu topu kaleye göndererek takımını öne geçirdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-siyahlı ekibin 1-0 üstünlüğünde tamamlandı.

İKİNCİ YARI

İkinci yarının başında Bayern Münihli oyuncu Robert Lewandowski, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendirmedi.

62. dakikada Borussia Dortmund'un sağ taraftan geliştirdiği atakta, Lukasz Piszcek'in yaptığı ortada ceza sahasında bulunan Pierre Emerick Aubameyang, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0



Bu golden sonra çok sayıda pozisyon yakalayan ev sahibi Borussia Dortmund, Almanya'da yılın oyuncusu seçilen Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'i geçemedi.

BORUSSIA DORTMUND 5. KEZ

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Borussia Dortmund, sezonun ilk kupasını aldı. Borussia Dortmund, toplamda 5. kez Süper Kupa'nın sahibi oldu.

ROBERT LEWANDOWSKI İLK KEZ

Almanya'da geçen sezon Borussia Dortmund'da forma giyen ve Bayern Münih'e transfer olan Robert Lewandowski, ilk kez eski takımına karşı mücadele etti.





