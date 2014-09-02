Almanya'nın yeni kaptanı Schweinsteiger!

Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, Düsseldorf'ta düzenlediği basın toplantıda, 2014 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra milli takımı bırakan futbolcuların bulunduğunu vurgulayarak, yeni kararların alındığını belirtti.

Per Mertesacker, Philipp Lahm ve Miroslav Klose'nin milli takım kariyerini sonlandırdıklarını hatırlatan Löw, oyuncuların bu kararını kabul etmek gerektiğini kaydetti.

Löw, kişiliği, sportif performansı ve davranışlarıyla insanlara büyük sevinç yaşatan bu futbolculara Alman futboluna yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Lahm'ın milli takımı bırakmasından sonra milli takımının yeni kaptanı konusunda karar aldıklarını ifade eden Alman teknik adam, kaptanlık görevini 2 yıl boyunca Bastian Schweinsteiger'in üstleneceğini açıkladı.

Schweinsteiger ile 10 yıldan bu yana güven içinde çalıştığını dile getiren Löw, tecrübeli oyuncu Schweinsteiger'in takım içinde ve teknik kadroda kabul görüldüğünü ve takım arkadaşlarıyla iletişiminin de iyi olduğunu ifade etti.

"Bastian lider oyuncudur. Milli takımda saha içinde ve dışında sorumluluk üstlendi" değerlendirmesini yapan Löw, Schweinsteiger'in tecrübesinin önemine değindi.

Löw, yarınki Arjantin maçında sakatlığı nedeniyle yer almayacak Schweinsteiger'in yerine, kaptanlık pazubandını kaleci Manuel Neuer'in takacağını söyledi.

Thomas Schneider yeni antrenör

Hansi Flick, milli takım antrenörlüğünden ayrılıp Alman Futbol Federasyonu'nda (DFB) sportif direktörlük görevini üsteleneceğini belirten Löw, Flick'in yerine Thomas Schneider'in antrenörlük görevine getirdiğini açıkladı.

Brezilya'nın evsahipliğinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası sonrasında herkesin şampiyonluğun tadını çıkardığını vurgulayan Löw, bundan sonra yeni hedefler belirleyeceklerini belirtti.

Alman Milli Takımı için şimdiki hedefin Paris'te yapılacak 2016 Avrupa Şampiyonası finalinin olması gerektiğine işaret eden Löw, "Bu konudaki yolculuk İskoçya maçıyla başlıyor" dedi.

Löw, Arjantin ile yarın oynayacakları özel maçta Mats Hummels, Jerome Boateng ve Sami Khedira'nın da sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyeceğini kaydetti.

Arjantin'in Dünya Kupası'ndan daha fazla mücadeleci olmayacağını beklediğini aktaran Löw, Arjantin Milli Takımı'nın çok iyi bir Dünya Kupası çıkardığını, bu takımın Alman Milli Takımı için de çetin bir takım olduğunu dile getirdi.

Rakibin çok iyi savunma yapan, forvette de çok iyi oyuncuları olan bir takım olduğunu belirten Joachim Löw, "Arjantin her zamanki gibi mücadeleci, futbol olarak da çok iyiler. Bizimle aynı göz hizasındalar. Bunu finalde gördük'' ifadesini kullandı.

Arjantin'in dünya şampiyonluğunu geri alamayacağı için yarın oynanacak maçın bir rövanş olmayacağınıı ifade eden Löw, ''Bundan dolayı temmuzda oynanan maç daha önemliydi. İki takım için yarınki maç gelecek haftalar için iyi bir hazırlık olacak" ifadesini kullandı.

Alman Milli Takımı, yarın Düsseldorf Esprit Arena'da Arjantin ile özel maç oynayacak.

Lahm'ın yerine takım kaptanlığına getirilen Bastain Schweinseiger, 108 kez Alman formasını giydi ve 23 gol kaydetti. Alman Milli Takımı'nda ilk kez 6 Haziran 2004'te Macaristan'a karşı forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 2002 yılından beri Bayern Münih'te oynuyor.

Takımıyla bu yıl şampiyonluğu tadan, 2006 ve 2010'da ise dünya üçüncülüğü yaşayan Schweinteiger, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üçüncülüğe uzandı. Alman futbolcunun Bayern Münih geçen yıl UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 7 kez ise Bundesliga şampiyonluğu bulunuyor.