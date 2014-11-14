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14.11.2014 - 23:31 |

Almanya'ya 4 gol yetti!

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu maçında Almanya sahasında Cebelitarık'ı 4-0 yendi.

Almanya'ya 4 gol yetti!
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2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) Elemeleri D Grubu'nda Almanya, sahasında Cebelitarık'ı 4-0 yendi.

Nürnberg'teki Grundig Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan Almanya, 12. dakikada Shkodran Mustafi'nin sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Müller'in attığı golle öne geçti: 1-0

Almanya'nın baskısının iyice arttığı 29. dakikada Müller, takımının ve kendisinin ikinci golünü altı: 2-0

Karşılaşmanın 38. dakikasında ise Mario Götze takımının üçüncü golünü kaydetti. Maçın ilk yarısı bu sonuçla kapandı: 3-0

Karşılaşmanın ikinci yarısında Almanya, 67. dakikada Lukas Podolski'nin sol kanattan yaptığı ortada top Cebelitarıklı futbolcu Yogan Santos'a çarparak filelerle buluştu ve müsabaka 4-0 "panzerlerin" üstünlüğünde tamamlandı.

Mesut Özil, Schweinsteiger ve Schürle sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemedi. Almanya bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti. Cebelitarık ise oynadığı dördüncü maçtan da puansız ayrılırken, henüz golle de tanışamadı.

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