Alpaslan Öztürk canlı yayında konuşuyor!

Bu sezonun flaş isimlerinden Göztepe'nin futbolcusu Alpaslan Öztürk, Skorer Instagram hesabında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtlıyor.

Yıldız isim ayrıca canlı yayında izleyenlerin merak ettiklerine de cevap veriyor.

Asıl mevkisi orta saha olan 26 yaşındaki oyuncu özellikle bu sezon stoperde görev yaptı. Süper Lig’de 18 karşılaşmaya çıkan Alpaslan 1308 dakika sahada kalıp 3 kez fileleri sarstı.

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