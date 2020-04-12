Alpaslan Öztürk'ten Fenerbahçe açıklaması: Neden olmasın

TRT SPOR’a konuk olan Göztepeli Alpaslan Öztürk, hayalinin büyük takımlarda ve Avrupa’da oynamak olduğunu söyledi. Koronavirüs nedeniyle evinden canlı yayına bağlanan 26 yaşındaki futbolcu, evde geçen günlerini ve ileriye dönük hedefleriyle ilgili konuştu. Alpaslan, Milli Takım ile ilgili sorulan soruya, “Milli Takım’a girmek için elimden gelenin fazlasını yapacağım ve gireceğime de inanıyorum” şeklinde cevap verdi.

Göztepe’nin defans oyuncusu kulüp bazında da hedefini açıkladı. Takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu belirten Alpaslan, “Genç bir Türk futbolcusu olarak hedeflerim arasında daha ileriye dönük Avrupa var. Büyük takımlarda oynamak isterim, tabi Göztepe de büyük bir takım ancak ailem ve çocuklarım İstanbul’da yaşıyor, bütün düzenim orada, o yüzden İstanbul takımları da olabilir ama öncelik Avrupa” sözlerini sarf etti.

‘Göztepe’yi yüzüstü bırakmam’

Fenerbahçe’den de teklif aldığı hatırlatılan defans oyuncusu, “İki tarafın da mutlu olabileceği bir noktada birleşilirse neden olmasın! Ben Göztepe’yi deyüzüstü bırakmak istemem. Onların da mutlu olacağı şekilde gerçekleşirse güzel olur” ifadelerini kullandı.

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