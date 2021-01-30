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HaberlerFenerbahçe Haberleri Alper Pirşen'den İrfan Can açıklaması! "Galatasaray istediğini yapsın, Fenerbahçe isterse alır"
30.01.2021 - 21:23 |

Alper Pirşen'den İrfan Can açıklaması! "Galatasaray istediğini yapsın, Fenerbahçe isterse alır"

Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen, İrfan Can transferiyle ilgili açıklama yaptı.

Alper Pirşen'den İrfan Can açıklaması! "Galatasaray istediğini yapsın, Fenerbahçe isterse alır"
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Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen, İrfan Can transferiyle ilgili açıklama yaptı.

 "Mücadele bakımından memnunuz, belki iyi bir oyun olmadı ama buradan alınan 3 puan bizim için kritik."

"İrfan Can transferinin detayını Başakşehir tarafından takip edin, daha çok açıklama yapan onlar. Ben bir açıklama yapmayacağım."

"Transfer piyasasına düşmeye başlayan, kontratının sonuna gelen her oyuncu taciz edilmez. Bildiğimiz o kadar şey var ki.. Hepsiyle imza atılıp, sonra beğenilmediği için alınmayanlar var. Galatasaray istediğini yapsın, Fenerbahçe bir oyuncuyu isterse alır."

"Oğulcan Çağlayan dosyası var, köpürdü, sessizliğe gömüldü. Öyle ya da böyle kulübünü son 6 hafta yalnız bırakmış bir oyuncu. Federasyon kurulları ceza vermiş. Dosya bir şekilde öyle öteleniyor ki..."

"Biz hakem ile ilgili 2 kelam bir şey söylesek hafta sonu ceza alıyoruz, oyuncu (Oğulcan) sözleşmeyi feshetmiş, 1 yıl geçmiş, hala ceza alacak mı, almayacak mı? Öyle, böyle, transfer dönemi geçti. Umarım derbi öncesi falan etki altında kalıp yapmamazlık etmezler."

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