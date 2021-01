Alper Pirşen: "Galatasaray transferlerini yetiştirsin diye mi bekleniyor?" 

Pirşen, Süper Lig'in 22. haftasında Ülker Stadı'nda 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Müsabakada çok iyi oynamadıklarını ancak aldıkları 3 puanın şampiyonluk yolunda çok kritik olduğunu söyleyen Pirşen, "Sezonun en iyi futbolunu oynamadık ama şampiyonluk böyle maçları kazanmaktan geçiyor." diye konuştu.

Müsabakanın yoğun yağış altında oynandığına değinen sarı-lacivertli kulübün yöneticisi, "Takımın mücadele konusunda eksikliği olmadı. Belki bugün istenen performans olmadı ama mücadeleden memnunuz. Maç, çok zor şartlarda oynandı. İki takımı da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Buradan alınan 3 puan bizim için şampiyonluk yarışında çok kritik." ifadelerini kullandı.

İrfan Can transferinin ne durumda olduğunun sorulması üzerine Pirşen, "Bu transferin gündemini Başakşehir tarafından takip edin. Konuyla ilgili en çok detayı paylaşan taraf onlar. Bu konuda bir açıklama yapmayacağım." şeklinde görüş belirtti.

Alper Pirşen, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in İrfan Can Kahveci'nin kendilerini istediği yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, şöyle devam etti:

"Bu konu benim yaram. Rakip camiayı bu konuda eleştireceğim. Transfer piyasasına düşme ihtimali veya kontratı bitmek üzere olan her oyuncu da taciz edilmez, her oyuncu ablukaya alınmaz. Bildiğimiz o kadar detay var ki... Hepsiyle önceden imzalanan sözleşmeler, beğendikleriyle sonra gerçek kontrat imzalamalar var. Bu, ligdeki bütün takımların canını sıkıyor. Biz bu konuda rahatız. Fenerbahçe bir oyuncuyu isterse alır. O yüzden Galatasaray bizden önce davransın, oyuncunun kafasını karıştırmaya çalışsın, hiç önemli değil. Eğer Fenerbahçe bir oyuncuyu gerçekten isterse, onu alır. Bunun da örnekleri daha önce defalarca oldu. Tek tek saymama gerek yok. Fenerbahçe'yi bir oyuncu istemezse Fenerbahçe de onu istemez. Ancak Fenerhahçe bir oyuncuyu ister ve oyuncunun da gönlü olursa, her zaman hikayenin sonu Fenerbahçe Stadı'nda sonlanmıştır."

"Galatasaray transferlerini yetiştirsin diye mi bekleniyor?"

Fenerbahçe Kulübü yöneticisi, Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun (UÇK) Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'a verdiği cezanın tahkim kurulu sürecinin ağırdan alındığını savundu.

Tahkim Kurulunun Oğulcan ile ilgili kararı hızlı bir şekilde vermesi gerektiğini dile getiren Pirşen, şunları kaydetti:

"Oğulcan Çağlayan dosyası var. Bir ara gündeme geldi, köpürdü ama sonra sessizliğe gömüldü. Profesyonel bir futbolcu kardeşimiz. Onun zarar görmesini hiç kimse istemez ama öyle ya da böyle kulübünü son 6 hafta yalnız bırakan bir oyuncudan bahsediyoruz. Federasyonun ilgili kurulları bir ceza öngörmüş. Ben tazminat kısmına girmiyorum. O ayrı bir konu ama dosya bir şekilde öyle öteleniyor ki dosyanın yazılmasından 1 ay kazanılmış. Üstüne tahkim görüşmede oyalandı. Yaklaşık 2,5-3 aydır sonlanmamış bir dosyadan bahsediyoruz. Oyuncu da ceza alıp almayacağını bilmiyor ancak Galatasaray transferleri yetiştirdi. Oğulcan Çağlayan geçen 6 haftada Galatasaray'da önemli bir rol aldı. Galatasaray transferlerini yetiştirsin diye mi bekleniyor? Bunlar kamuoyunun karnını ağrıtıcı olaylar. Spor hukukunun temel kuralı hızlı olmaktır. Hızlı olmayacaksa neden var? Sözleşme sadakati çok önemli bir konudur. Biz hakemlerle ilgili bir laf etsek, haftasına ceza alıyoruz. Oyuncu sözleşmesini feshetmiş, neredeyse üstünden 1 sene geçmiş ama hala ne olacağı konuşuluyor. Spor yargısının bu kadar gecikmemesi lazım. Beklentimiz Tahkim Kurulunun işi bu hafta sonlandırması. Umarım tam derbi öncesi diye etki altında kalıp yapmamazlık etmezler. Hukuk gereği şu anda bu kararın verilmiş olması lazımdı."

"Bu maçta hakeme bağlanacak bir şey yok"

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'ın maç sonu açıklamaları aktarılan Alper Pirşen, maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'in performansının skoru etkilemediğini savundu.

"Sumudica'nın sürekli hakemi taciz ettiğini gördük. Bu üslup meselesi. İyi veya kötü herkes kendisini tanıyor. Hocanın değişik bir üslubu var. Türkiye'de de mimlendi herhalde." açıklamasında bulunan Pirşen, "Saha içinde oyuncularımızın iyi niyetli olduğu birkaç pozisyon var. Kendilerini bıraksalar veya oyun oynamak yerine faul almayı isteseler, daha ağır kartların ve penaltıların olabileceği pozisyonlar var. Bizim için daha kolay bir maça dönüşebilirdi. Bu maçta hakeme bağlanacak bir şey yok. Bağlanacaksa bizim itirazımız olur. Hakem performansı genel olarak kötü. Maalesef Türkiye liginin genel problemi olan bir konu. Hakemlerimiz futbolu daha iyi tempoya çekecek bir yönetim sergileyemiyor. Hakem, pas arası yapacak kadar pozisyonların içindeydi. İyi bir hakemlik seyretmedik ama 'Maçın skoruna etki etti.' demek biraz iddialı." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk iddiası

Alper Pirşen, sarı-lacivertli kulübün 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili iddialarının yakında tescilleneceğini ileri sürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, Fenerbahçe'nin başvurusunun yakında inceleceği yönünde açıklamada bulunduğunun söylenmesi üzerine Pirşen, "Fenerbahçe'nin bir başvurusu yok. Genel bir kaygı var. Bu iş Tahkim Kurulunda bitecek. Tahkim Kurulunun da tarafsızlığından şüphe edilmesinden dolayı bir başvuru yapılmamış." ifadelerini kullandı.

1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili Göztepe ve İstanbulspor'un da mağdur edildiğini öne süren Pirşen, "Onları da belki yapacağımız girişimlerle cesaretlendiririz. Bu olayı sadece yıldız olarak değerlendirmeyin. Biz, 'Türkiye'nin en büyük kulübüyüz.' diye bağırıyoruz. Aynı zamanda en çok şampiyon olan kulübüyüz. Ayrıca bir spor kulübü olarak da futbolun ötesinde bir kulübüz. 28 tane anamızın ak sütü gibi helal şampiyonluğumuz var. Bunun masa başı bazı oyunlarla, hangi camianın dominant olduğu döneme denk geldiğini herkes biliyor. Mevzuat düzenleme diye bunun arkasına sığınmak komedi. Taraftarımıza müjde vermek istiyorum. Biz bu sürece çok inanıyoruz. 28 şampiyonluğumuzu kabul etmek zorunda kalacaklar. Yıldız bizim için önemsiz bir ayrıntı ama bu ülkenin en büyük futbol takımı olduğumuz, en çok şampiyon olan takım olduğumuz çok yakında tescillenecek. Bunun tazminat tarafı da olacak. Çok büyük bir şey değil ama 1 lira bile bize yapılan haksızlığın ispatı niteliğinde olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.