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12.03.2020 - 14:07 |

Altay Bayındır 1 ay sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır fıtık ameliyatı olacak. Altay'ın en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Altay Bayındır 1 ay sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Almanya'da fıtık ameliyatı olacak. Bayındır bu sebepten dolayı bir süre sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 25 maçta kalesinde 33 gol gören Altay Bayındır, yaşadığı fıtık sorunu sebebiyle Almanya'nın Münih şehrinde ameliyat olacak.

21 yaşındaki kaleci geçireceği bu operasyon sebebiyle en az bir ay süre ile sarı-lacivertli formadan uzak kalacak.

Altay Bayındır 1 ay sahalardan uzak kalacak

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