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HaberlerFenerbahçe Haberleri Altay Bayındır: Galibiyette payım varsa ne mutlu bana
02.02.2021 - 21:26 | | HATAY (AA) -

Altay Bayındır: Galibiyette payım varsa ne mutlu bana

Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen lider Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, "Alacağımız puanlarla sezon sonu hedeflerimize en iyi şekilde, emin adımlarla gitmek istiyoruz." dedi.

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Altay Bayındır, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten Altay, takım olarak iyi mücadele ettiklerini aktardı.

Hatayspor'u da tebrik ederek kalan maçlarında başarılar dileyen 22 yaşındaki kaleci, önlerinde önemli bir karşılaşmanın olduğunu vurguladı.

Aynı şekilde çalışmalara devam ederek bundan sonraki maçlarda da iyi konsantre olacaklarının altını çizen Altay, "Alacağımız puanlarla sezon sonu hedeflerimize en iyi şekilde, emin adımlarla gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Sarı-lacivertli file bekçisi, kendi performansıyla ilgili bir soru üzerine, "İyi performans sergilemek için çalışıyoruz. Mücadelemiz her zaman takımımızın başarısı için, bugün de takıma katkı sağladıysam, galibiyette payım varsa ne mutlu bana." ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır, ligin 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü Galatasaray ile yapacakları maç için de derbinin havasının farklı olduğunu, o karşılaşmaya da aynı şekilde konsantre olup çıkacaklarını kaydetti.

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