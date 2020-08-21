Altay BayÄ±ndÄ±r: ÅžampiyonluÄŸu herkes Ã§ok Ã¶zledi

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21.08.2020 - 23:34 |

Altay BayÄ±ndÄ±r: "ÅžampiyonluÄŸu herkes çok özledi"

FenerbahÃ§e'nin genÃ§ kalecisi Altay BayÄ±ndÄ±r, yeni sezondaÂ  hedeflerinin ÅŸampiyonluk olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Altay BayÄ±ndÄ±r: "ÅžampiyonluÄŸu herkes çok özledi"
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FenerbahÃ§e'nin genÃ§ kalecisi Altay BayÄ±ndÄ±r, yeni sezondaÂ  hedeflerinin ÅŸampiyonluk olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â 

Topuk YaylasÄ± Tesisleri'nde FB TV'ye konuÅŸan Altay, sarÄ±-lacivertliÂ  camiada herkesin ÅŸampiyonluÄŸu Ã§ok Ã¶zlediÄŸini belirtti.

Ã‡ok gÃ¼zel bir tesiste iyi bir hazÄ±rlÄ±k sÃ¼reci yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayanÂ  Altay, "Ä°nÅŸallah bu Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde gÃ¼zel bir sonuÃ§la sezonu en iyiÂ  ÅŸekilde geÃ§irip, Ã¶zlemle beklediÄŸimiz sonuÃ§lara hep beraber ulaÅŸÄ±rÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼Â  ÅŸampiyonluÄŸu herkes Ã§ok Ã¶zledi. FenerbahÃ§e gibi bÃ¼yÃ¼k bir camianÄ±n her zaman enÂ  Ã¼st noktada, en Ã¼st dÃ¼zeyde olmasÄ± gerekiyor." ifadelerini kullandÄ±.

Ã‡ok hÄ±rslÄ± bir ÅŸekilde yeni sezonu beklediklerini aktaran genÃ§ fileÂ  bekÃ§isi, ÅŸÃ¶yle devam etti:

Â "Erol (Bulut) hoca mÃ¼thiÅŸ bir insan. Oyunculara karÅŸÄ± tutumu, saha iÃ§iÂ  ve saha dÄ±ÅŸÄ± konuÅŸmalarÄ± gayet olumlu yÃ¶nde. Benim iÃ§in bir takÄ±mÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±ndaÂ  Ã¶nemli olan birleÅŸmek, birlikte hareket etmektir. Birlikte ÅŸakalaÅŸmak, birlikteÂ  gÃ¼lmek, birlikte eÄŸlenmektir. BaÅŸarÄ±nÄ±n en Ã¶nemli anahtarÄ± birlikteliktir. HepÂ  beraber olmamÄ±z lazÄ±m. SaÄŸ olsun Erol hocamÄ±z da bunun iÃ§in elinden geleniÂ  yapÄ±yor. AÄŸabeyliÄŸini, hocalÄ±ÄŸÄ±nÄ± her zaman her yerde yapÄ±yor. Ä°nÅŸallah sonu daÂ  iyi biter. Bir takÄ±mÄ±n baÅŸarÄ±sÄ± iÃ§in en Ã¶nemlisi birlikte hareket etmek. Ã–nemliÂ  olan hatalarÄ± en aza indirgemek ve hata yapan oyuncuya da her zaman destek olmak.Â  Bir takÄ±m olmanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k yolu budur. Biz de bu yolda ÅŸu an Ã§ok iyi ilerliyoruz.Â  Gayet neÅŸeliyiz, gayet iyiyiz. Ä°nÅŸallah bu yolculuÄŸun sonu baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibiÂ  sevinÃ§lerle, mutluluklarla, gÃ¼len yÃ¼zlerle biter."

Altay BayÄ±ndÄ±r: ÅžampiyonluÄŸu herkes Ã§ok Ã¶zledi

"Herkesin ihtiyacÄ±, FenerbahÃ§e'nin ÅŸampiyonluÄŸu"

Altay BayÄ±ndÄ±r, yeni sezon Ã¶ncesinde kendisini Ã§ok iyi hissettiÄŸiniÂ  kaydetti.

Erol Bulut yÃ¶netiminde Ã§ok tempolu Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen 22Â  yaÅŸÄ±ndaki kaleci, "Buradaki her oyuncu, her Ã§alÄ±ÅŸan tek bir amaÃ§ doÄŸrultusundaÂ  hareket ediyor; o da FenerbahÃ§e'mizin baÅŸarÄ±sÄ±dÄ±r. Åžu anda herkesin ihtiyacÄ± olanÂ  tek ÅŸey de FenerbahÃ§e'mizin bu sezon ÅŸampiyon olmasÄ±dÄ±r. Bunun iÃ§in herkes neÂ  gerekiyorsa, elinden geleni yapacaktÄ±r. Biz de Ã¼stÃ¼mÃ¼ze dÃ¼ÅŸen neyse onu yapmayaÂ  her zaman hazÄ±rÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

GenÃ§ file bekÃ§isi, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"Åžu ana kadar verilen destekten dolayÄ± herkese tÃ¼m samimiyetimleÂ  teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Bu destek zaten ilelebet sÃ¼recektir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ FenerbahÃ§eliÂ  olmanÄ±n duygusu, arzusu bambaÅŸkadÄ±r. Nitekim bunu forma satÄ±ÅŸlarÄ±nda da gÃ¶rmÃ¼ÅŸÂ  olduk. SatÄ±ÅŸa Ã§Ä±kar Ã§Ä±kmaz ciddi bir talep oldu. Ne kadar bÃ¼yÃ¼k bir camiamÄ±z var.Â  Bu, gerÃ§ek anlamda Ã§ok sevindiriyor. Ä°nÅŸallah bu desteÄŸi biz de sahada elimizdenÂ  geldiÄŸince saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde, terimizin son damlasÄ±na kadar savaÅŸarakÂ  vereceÄŸiz. Birlik ve beraberliÄŸimizi artÄ±rarak, her zaman destek olarak, herÂ  maÃ§Ä±mÄ±zÄ± final niteliÄŸinde dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p oynayarak mutlu sona hep birlikte ulaÅŸÄ±rÄ±z.Â  Ã‡Ã¼nkÃ¼ buna sadece bizlerin deÄŸil herkesin ihtiyacÄ± var."

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