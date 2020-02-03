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03.02.2020 - 07:00 |

Altay Bayındır’a Volkan Demirel’den destek!

Fenerbahçe’de maç sonunda genç kaleci Altay Bayındır’a Volkan Demirel’den destek geldi.

Altay Bayındır’a Volkan Demirel’den destek!

Fenerbahçe’de maç sonunda genç kaleci Altay Bayındır’a Volkan Demirel’den destek geldi. Karşılaşmada 2 gol yiyen Altay’ı uçakta teselli eden Volkan Demirel, bazı detayları da paylaştı. Hem maç içi konular hem de psikolojik anlamda konuşmalar yapan yardımcı antrenör, 90 dakika boyunca iyi iş çıkardığını genç eldivene iletti.

5 puan gitti
Süper Lig’de zirve yarışında Trabzonspor’la çekişen Fenerbahçe, rakibine karşı 2 maçta da kazanamadı. İlk maç Kadıköy’de 1-1 biterken, son olarak Trabzonspor’da da 2-1’lik yenilgi alındı. Fenerbahçe, bu 2 maçta bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır’ı aşamadı. Genç eldiven, iki maçta tam 16 net kurtarış yaparak, takımını ayakta tuttu. Sarı-lacivertli takım ise Uğurcan’ın bu ekstra performansları sonrası 2 karşılaşmada 5 puan yitirdi. Ayrıca rakibine karşı ikili averajda da geri düşen Ersun Yanal’ın öğrencileri, şanssızlık yaşadı.

Sezonun en iyi maçlarını Trabzonspor’a karşı oynamasına rağmen, iki maçta girdiği 19 pozisyondan sadece 2 gol çıkarabilen Fenerbahçe hem Uğurcan’ı yenemedi hem de şanssızlığının kurbanı oldu.

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Altay Bayındır’a Volkan Demirel’den destek

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