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01.12.2020 - 11:06 | | Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â

Altay evinde erteleme sÄ±navÄ±nda

TFF 1'inci Lig'de art arda aldÄ±ÄŸÄ± Menemenspor ve Bursaspor galibiyetleriyle gÃ¶zÃ¼nÃ¼ Ã¼st sÄ±ralara diken Altay, yarÄ±n evinde Giresunspor'la erteleme maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacak.

Altay evinde erteleme sÄ±navÄ±nda
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Ä°zmir ekibinde gÃ¶rÃ¼len koronavirÃ¼s vakalarÄ± nedeniyle ertelenen 7'nci hafta mÃ¼cadelesi Bornova Aziz KocaoÄŸlu StadÄ±'nda saat 13.30'da baÅŸlayacak. KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Caner Ak yÃ¶netecek. Siyah-beyazlÄ±larda cezasÄ± sona eren Erhan Ã‡elenk ÅŸans verilmesi halinde forma giyebilecek.

Ligde Altay oynadÄ±ÄŸÄ± 9 maÃ§ta 16 puan toplayÄ±p 7'nci sÄ±rada yer alÄ±rken, bir basamak altÄ±ndaki Giresunspor ise 10 karÅŸÄ±laÅŸmada aynÄ± puanÄ± hanesine yazdÄ±rdÄ±. Altay, Karadeniz ekibini maÄŸlup etmesi halinde 4'Ã¼ncÃ¼ sÄ±raya yÃ¼kselecek. Siyah-beyazlÄ±lar, Ã¼st Ã¼ste 3'Ã¼ncÃ¼ zaferini elde etmek iÃ§in, yeÅŸil-beyazlÄ±lar ise 2 haftalÄ±k galibiyet Ã¶zlemini dindirmek iÃ§in mÃ¼cadele edecek.

Altay Teknik DirektÃ¶rÃ¼ YÃ¼cel Ä°ldiz, 2016-17'de Play-Off oynattÄ±ÄŸÄ± Giresunspor'a bu kez rakip olacak.

Altay evinde erteleme sÄ±navÄ±nda

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