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11.08.2020 - 14:09 | | İHA

Altay, Jovan Blagojevic'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Jovan Blagojevic'i transfer etti.

Altay, Jovan Blagojevic'i transfer etti
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’da transfer hareketliliği sürüyor. Siyah-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Osmanlıspor forması giyen Jovan Blajojevic’i kadrosuna kattı. İzmir ekibi, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran Altay, transferin Altay camiasına hayırlı olmasını diledi

Blagojevic, geçtiğimiz sezon Osmanslıspor formasıyla 33 resmi maça çıkmış ve 4 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

Altay, Jovan Blagojevici transfer etti

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