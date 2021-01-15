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Haberler1.Lig Haberleri Altay, Mehmet Erdem Uğurlu ve Deniz Kadah ile anlaştı
15.01.2021 - 00:57 | | AA

Altay, Mehmet Erdem Uğurlu ve Deniz Kadah ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, forvet oyuncusu Deniz Kadah ve Gaziantep FK'den ayrılan Mehmet Erdem Uğurlu'yu transfer etti.

Altay, Mehmet Erdem Uğurlu ve Deniz Kadah ile anlaştı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, forvet oyuncusu Deniz Kadah ve Gaziantep FK'den ayrılan Mehmet Erdem Uğurlu'yu transfer etti. 

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun da katıldığı törende Deniz Kadah'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. 

2019-2020 sezonunu Göztepe'de tamamlayan 34 yaşındaki Deniz Kadah Türkiye kariyerinde Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'da mücadele etti.

Altay, Mehmet Erdem Uğurlu ile sözleşme imzaladı
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Mehmet Erdem Uğurlu ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı bildirildi. 

2006-2007 sezonunda Ankara Keçiörengücü'nde profesyonel olan 32 yaşındaki Mehmet Erdem Uğurlu, Ankaraspor, Mamak FK, MKE Ankaragücü, Göztepe ve Gaziantep FK'de mücadele etti.

Altay, Mehmet Erdem Uğurlu ve Deniz Kadah ile anlaştı

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