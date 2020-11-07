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07.11.2020 - 11:56 | | İZMİR (AA) -

Altay, milli maç arasında toparlanmayı hedefliyor

TFF 1. Lig'de 9. haftada konuk ettiği Balıkesirspor'a 3-1 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Yücel İldiz, "Milli takım arasını çok iyi değerlendirerek çok iyi bir Altay olarak sahalara dönmeyi düşünüyoruz." dedi.

Altay, milli maç arasında toparlanmayı hedefliyor
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İldiz, yaptığı açıklamada, Balıkesirspor karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirtti. Yaşadıkları sıkıntıların ardından Balıkesirspor maçına çıktıklarını bildiren İldiz, şunları kaydetti:

"Fakat bunların hiçbiri mazeret değil. Maçın skoru 3-1, çok enteresan bir müsabaka. Rakibimiz kalemize 3 kere geldi, getirmemeliydik. Maçı izlemeyen bunu bilemez. Oyunun sonuna kadar yatıp kalkan bir rakibe karşı top oynamaya çalıştık. Maalesef böyle bir skor ortaya çıktı. Çok hatalar vardı ama bundan kendimize dersler çıkaracağız. Biz oynamaya çalıştık ama yatarak, kalkarak oynatmamaya çalışan bir rakip ve maalesef hakem arkadaşımız buna gerekli müdahaleyi yapamadı. Bütün bunlara rağmen savunmamıza gelen 2-3 tane topu karşılamasını bilmeliydik. Milli takım arasını çok iyi değerlendirerek çok iyi bir Altay olarak sahalara dönmeyi düşünüyoruz."

Ligde Giresunspor ve deplasmandaki Tuzlaspor maçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Altay, hafta içinde 15 kişilik kadro ile çıktığı Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karatay Termal 1922 Konyaspor'a 2-0 yenilerek elenmişti.

TFF 1. Lig'de 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan ve 10 puanı bulunan siyah-beyazlı ekip, averajla 11. sırada bulunuyor.

Altay, milli maç arasında toparlanmayı hedefliyor

 

Maç özeti | Fenerbahçe Beko-Khimki: 83-71
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