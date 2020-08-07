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Haberler1.Lig Haberleri Altay, teknik direktörlük için Yücel İldiz ile anlaştı!
07.08.2020 - 20:54 | | AA

Altay, teknik direktörlük için Yücel İldiz ile anlaştı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Yücel İldiz'le anlaştı.

Altay, teknik direktörlük için Yücel İldiz ile anlaştı!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Yücel İldiz'le anlaştı. 

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun tecrübeli teknik direktör Yücel İldiz ile anlaşmaya vardığı bildirildi. 

Daha önce 2000-2001'de Malatyaspor'u, 2009-2010 ve 2015-2016'da Kardemir Karabükspor, 2018-2019 sezonunda ise Denizlispor'u Süper Lig'e taşıyan 67 yaşındaki Yücel İldiz, Yukatel Denizlispor'daki görevinden geçen sezon 7. haftanın ardından ayrılmıştı.

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