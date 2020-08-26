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26.08.2020 - 12:53 | | Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

Altay'a Ziya Alkurt geliyor...

TFF 1. Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Altay, dış transferde Kayserispor'dan ayrılan kanat oyuncusu Ziya Alkurt'a kanca attı.

Altay'a Ziya Alkurt geliyor...
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Siyah-beyazlı kulübün 29 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Teknik direktör Yücel İldiz'in de Denizlispor'dan eski öğrencisi için yönetime olumlu rapor verdiği ifade edildi. Altay'ın geçen sezon devre arasında da talip olduğu Ziya'nın önümüzdeki günlerde İzmir ekibinin Afyonkarahisar kampına katılması bekleniyor.

Sürmenespor'da profesyonel olan Ziya Alkurt, daha sonra 1461 Trabzon, Beşikdüzüspor, Bayrampaşa, Orduspor, Giresunspor, 1461 Trabzon, Denizlispor ve son olarak Kayserispor'da top koşturdu. Kayseri ekibinde geçen sezon Süper Lig'de 11 maça, kupada ise 2 karşılaşmaya çıkan Ziya, kupada 1 gol, 2 asistle oynadı. 2018-19 sezonunda Denizlispor formasıyla Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan tecrübeli futbolcu 1. Lig'de 161 maçta 36 kez rakip fileleri sarstı.

LYON'DAN CENK TEŞEKKÜRÜ

Altay'dan 19 yaşındaki stoper Cenk Özkacar'ı 1.5 milyon euroya transfer eden Fransa ekibi Olimpik Lyon, siyah-beyazlı kulübe teşekkür yazısı yolladı. Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok adına kulübe gönderilen yazıda, "Olimpik Lyon, kulübünüz Altay ile size futbolcu Cenk Özkacar transferindeki büyük iş birliğiniz için özellikle teşekkür eder. Anlaşma sürecinde görüşmelerimizin kalitesi ve sağlanan iyi ilişkilerimizi takdir ediyoruz. Cenk Özkacar'ın Olimpik Lyon ile bu yeni hikayede başarıya ulaşmasını umuyoruz. 2020-21 sezonu için size en iyi dileklerimizi sunup, tekrar teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Hilmi Bozok, yeni sezonda da altyapı atılımlarının aynı hızla devam edeceğini kaydetti.

Altaya Ziya Alkurt geliyor...

 

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